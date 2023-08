Sanremo: vicenda cane maltrattato, il plauso del consigliere Bellini agli agenti della Polizia Locale per averlo salvato

“Ho letto con raccapriccio la vicenda del povero cane, denutrito e tenuto in mezzo ai topi, salvato dall’intervento dei bravi agenti del nucleo di Polizia Giudiziaria della nostra Polizia Locale, prima che facesse la fine di un altro cane del quale è stata rinvenuta la carcassa nei pressi”. Ad intervenire sull’argomento è il consigliere comunale Umberto Bellini che continua: “I soggetti, accusati di simile barbarie, proprietari del terreno sito in strada Isola Inferiore, sono stati denunciati e spero vengano pesantemente puniti. L’intervento è stato possibile a seguito di una segnalazione anonima ed ho la presunzione che qualcosa inizi a muoversi dopo l’approvazione del nuovo regolamento per la tutela degli animali che prevede norme molto stringenti riguardo la loro custodia”.

“L’ho detto in consiglio comunale e lo ripeto qui grazie allo spazio che mi concedete: occorre grande collaborazione da parte dei cittadini nel segnalare episodi di cani tenuti a catena o in modo non corretto in quanto il suddetto regolamento mette nelle condizioni Polizia Locale, Guardie Zoofile, Rangers d’Italia di poter intervenire e dunque sanzionare senza dover ascoltare improbabili giustificazioni o negazioni di evidenza”.