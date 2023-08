Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 12 e domenica 13 agosto in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 12 AGOSTO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

8.00-19.00. Mercatino ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro

9.30-22.00. ‘Saldi di gioia’: manifestazione ideata e organizzata da Confcommercio per celebrare la fine dei saldi. Molti negozi resteranno aperti per esporre la propria merce scontata, anche domani

10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

17.30-23.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 17.30/23 e dal 6 settembre h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)

18.00. Piña 2023: cinque giorni di musica, connessioni, arte e cibo con amici e artisti a cura dell’associazione Culturale ‘Sanremo Adventures II’. Forte di Santa Tecla, Villa Ormond e Piazza San Costanzo (più info)

19.00. ‘La Notte della Strega’: giro notturno in moto organizzato da Moto Club Valle Argentina con aperitivo + giro in moto + cena. Ritrovo presso il piazzale Carrefour di Bussana (più info a questo link)

19.30-20.30. Esibizione Equipage Ambassadors dixie & street parade in via Matteotti

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Massimo Spinetti (piano e voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00.’ Saturday Summer’: serata Karaoke con animazione a cura di Alex Penna. Loft estivo del Bahama Star in via Armea 61, info e prenotazioni 380 7098908 (tutti i sabati d’estate)



20.30. Serata dal titolo ‘AdHoc incontra Pommery: ostriche, pesce crudo, gamberoni di Sanremo, proposte con alcune delle specialità dell’executive Chef Matteo Riccitelli, verranno abbinate a diversi tipi di champagne Pommery + intrattenimento musicale a cura del sassofonista Themrsax. il Ristorante del Circolo Golf degli Ulivi, Strada al Campo Golf 59, info e prenotazioni +39 347.2745426 (menù)



21.00. Concerto in occasione della festività dell’Assunta con protagonisti la violinista Bianca Sesia, la flautista Lara Gaudenzi, il trombettista Luca Vallauri e l’organista sanremese Jacopo Cassese, tutti studenti del Conservatorio Ghedini di Cuneo. In programma musiche di Bach, Mozart, Haendel, Purcell, Gounod, Franck e altri compositori. Santuario Nostra Signora della Costa, ingresso libero

21.00. Spettacolo teatrale ‘Stand Up Omero’ con Paolo Rossi. Una produzione del teatro Pubblico ligure nell’ambito del progetto del Ministero della Cultura ‘Sostegno per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo’. Forte di Santa Tecla



21.30. Maurizio Lastrico in ‘Lasciate ogni menata voi che entrate’. Teatro Ariston (più info)

23.30. ‘Bay Music Saturday’: serata di divertimento al ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte sotto le stelle con animazioni e performance ormai conosciute e apprezzate. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



10.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra del fotografo Riccardo Bandiera dal titolo ‘Del flüire’con scatti che abbracciano temi cari all’autore, ovvero la memoria, la perdita e la malinconia. Infopoint ‘L’Approdo’, sul Molo lungo di Oneglia (dal lunedì al sabato h 10/13-16/19)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.00. Ultimo giorno della Mostra ‘Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41 (chiuso lunedì)

17.00-19.00. ‘Il Corsaro Nero’: mostra allestita dallo storico delle tradizioni Ventimigliesi Erino Viola nell’atrio del palazzo Biancheri–Galleani in Via Garibaldi 13, fino al 27 agosto



21.00. Per ‘Non solo Spiaggia 2023’ (18ª edizione), Raimondo Pittaluga presenta ‘Immagini sotto le stelle’: proiezione di immagini rare e significative di Grimaldi e della sua storia. SOMS, Via della Pace a Grimaldi Superiore, ingresso gratuito

21.00. ‘A Ludum Balistrae’: Gara di tiro con la Balestra Antica a cura della Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia. Piazza Colletta



21.00. ‘L'arte della variazione’: concerto di musica sacra per organo tenuto dal Maestro Andrea Verrando, organista titolare della Cattedrale, con brani di Bach, Mendelssohn e Sweelinck. Cattedrale Nostra Signora Assunta nel centro storico

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

19.00-24.00. ‘Notte Blu’ con concerti di Bands Musicali e attrazioni varie sul Lungomare Guglielmo Marconi

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

23.00. Spettacolo Pirotecnico in collaborazione con la Setti Fireworks. Specchio acqueo cittadino

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

9.00. ‘Bordighera Summer Fun’: ginnastica Total Body alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

17.00. ‘I Sentieri di Claude Monet’: facile passeggiata guidata nei luoghi dipinti da Claude Monet a Bordighera. A cura della Cooperativa Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti Ufficio Turismo IAT in Via Vittorio Emanuele 172, info 338 1375423 (più info)



18.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Skateboard (minimo 6 anni) davanti alla spiaggia libera attrezzata Wharariki (obbligatoria prenotazione via whatsapp al+39 391 7524574), fino al 3 settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

21.00. Per la Rassegna ‘E... state in Tenco’, Dolcenera in Piano in solo + Roberta Di Lorenzo in Trio. Giardini Lowe (più info)

OSPEDALETTI

21.30. ‘Musica in Piazza’: cantautorato italiano con la Berben Band. Piazza IV Novembre



TAGGIA ARMA



21.30. Gigi D'Ag4ever: serata dedicata a Gigi d'Agostino e ai grandi successi del new revival. Piazza Tiziano Chierotti

21.30. ‘Dalla Musica Classica alle più famose Colonne Sonore, accompagnati dal colore del suono dei Clarinetti’: concerto del ‘West Side Quartet’. Chiostro dle Convento di San Domenico

RIVA LIGURE

19.30. Golosando tra i Carugi: Apericena itinerante tra Danza e Teatro. Vie e Piazze cittadine

SANTO STEFANO AL MARE

16.30-23.00. Festa in spiaggia all’insegna del divertimento con la musica dei The Klub. Marina degli Aregai (tutti i sabati fino al 2 settembre)

21.30. ‘Ballando Santo Stefano’: animazione Karaoke con Gianni Rossi in Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592



21.00. Spettacolo teatrale della compagnia ‘Teatro dell'Albero’

DIANO MARINA



10.30-23.00. Mostra personale di pittura dell'artista Pier Giovanni Scremin. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero, fino al 20 agosto (10.30/12-17.30/23)



19.30. 39ª ‘Sagra del mare’: sagra enogastronomica a cura a cura dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Diano Marina. Villa Scarsella, fino al 13 agosto

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.30. Lezione gratuita di Zumba a cura di Arsenio Turro Carbonell. Piazza Torre Santa Maria (ogni sabato)



21.30. ‘SanBart Cabaret 2023’: spettacolo di Andrea Di Marco, famoso volto di Zelig, Colorado e Comedy Central. Piazza Torre Santa Maria, ingresso gratuito



CERVO



17.30-23.00 . Per ‘Arte a Cervo’, mostra di Romano Campagnoli ‘Oltre mare’ curata da Pino Mantovani. Bastione di Mezzodì, fino al 20 agosto, ingresso libero (h 17.30/19.30-20.30/23)

ENTROTERRA

APRICALE

21.15. ‘Shakespeare by Night’: spettacolo a stazioni di Emanuele Conte prodotto da Fondazione Luzzati Teatro della Tosse in un nuovo allestimento che permetterà al pubblico di raggiungere gli angoli meno conosciuti del borgo (25 euro, Under14 10 euro), fino al 16 agosto (info e biglietti a questo link)

BADALUCCO

17.30. Visita guidata gratuita del paese con guida turistica qualificata. Partenza da Piazza Duomo

21.00. Commedia Dialettale della Compagnia ‘Riemughe Surve’ di Montalto Carpasio. A cura del Comune di Badalucco. Giardin du Prevostu

BAJARDO

18.00. ‘Bajardo lectures, Università d'Estate in Castel Bajardo, Beppe Fenoglio presenta ‘Lo scrittore e Margherita’. Relatrice Lucinda Buia. Letture a cura di Silvano Ilardo. Chiesa Vecchia

21.00. Dj set a cura di Radio 88. Piazza della Parrocchiale di San Nicolò

BORGHETTO D'ARROSCIA

17.00. Cian du Figu Music Festival’: evento di musica dance completamente immerso nella natura in frazione Gazzo d'Arroscia in località Cian du Figu, ingresso gratuito (Servizio Navetta dalle 22, Chiesa Gazzo - Area festa), info 338 9743928 (più info)

BORGOMARO



21.00. FestiValdiMaro 2023: spettacolo ‘Funny Money’ a cura della compagnia Romaiolo in Scena

CASTEL VITTORIO

20.00. ‘Star Party sul Sentiero delle Stelle’: cena dalle ore 20 + osservazioni dalle ore 21.30. Evento a cura dell’associazione Stellaria. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria whatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



CIPRESSA



19.00. ‘Aregalnfest’: serata gastronomica con musica in frazione Aregai

CIVEZZA



21.00. ‘Festa del Plenilunio’: musica live in ogni piazza con servizio ristorante

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

21.30. Dj Set (ogni sabato di luglio e agosto). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131

21.30. Serata musicale con esibizione di Fabio Paxia. Piazza Monsignor Massone

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



16.00-23.00. ‘Silenzio di Luci e Ombre’: mostra fotografica di Sandro Libra. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 3 settembre (giovedì e venerdì h 16/19.30, sabato e domenica h 16/23)

DOLCEDO



21.00. ‘Per le Vie del Borgo’ (10ª edizione), concerto Jazz cura dell gruppo ‘In a mellow tone’ all’insegna dello swing. Piazzetta antistante la Chiesa Parrocchiale, ingresso a offerta libera

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 338 3045512

PERINALDO



15.00-19.00. Mostra ‘Il Neo-Impressionismo’ di Mario Borella, artista ligure di fama internazionale che vive e opera a Sanremo. Biblioteca comunale in via Gramsci, fino al 20 agosto

18.00. Nell’ambito della rassegna 'Seconda stella a destra' lo scrittore Bruno Morchio presenta il libro ‘La fine é ignota’. Dialogano con l’Autore Marzia Taruffi e Manuela Di Pietro. Momento conviviale al termine. Sale del comune, ingresso libero

21.15. ‘Agati in concerto’: concerto d'organo del M° Michele Croese nella Chiesa Parrocchiale

21.45. Perseidi e Deep Sky: osservazione astronomica delle Perseidi, Nebulose, Galassie, Stelle doppie, Ammassi stellari. Osservatorio G.D. Cassini (più info)



PIETRABRUNA

21.00. Concerto del ‘Duo Cazzosa’ (servizio bar)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



PORNASSIO



9.00-18.00. ‘Drive-in Car Market, il mercatino nel bagagliaio’ riservato esclusivamente a privati. Gli espositori possono utilizzare la propria auto che si trasforma in un vero e proprio negozio. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Colle di Nava

14.00-18.00. Mostra fotografica ‘Working Dogs’ (cani da lavoro) a cura dell'Associazione Nova Kronos in collaborazione con Leidaa con esposizione di 18 pannelli fotografici che testimoniano il lavoro svolto dai cani in aiuto all’uomo. Forte centrale di Nava, fino al 20 agosto (venerdì, sabato e domenica)



17.00. ‘Aspettando la festa dell'uva', tradizionale festa che si celebra da sempre l'ultima settimana di agosto, giornata di degustazione e giri in vigna per poter dare la possibilità a tutti di visitare i luoghi dove nasce l'ormeasco di Pornassio. Ritrovo al Castello di Pornassio. Frazione Villa, Prenotazione obbligatoria al 320 0981296

ROCCHETTA NERVINA

20.00. ‘Sagra dei Cruseti’: serata gastronomica e danzante con ‘I Resonance’. Area Manifestazioni, info 0184 1760027

SEBORGA



10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

20.00-00.30. Sagra dei ravioli’: serata enogastronomica e danzante con l’orchestra ‘<mike e i Simpatici’ organizzata dalla Pro Seborga + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



19.00. Festino al campo con i ‘Raviöi cu pesigu’ + intrattenimento musicale, anche domani

FRANCIA

CAGNES SUR MER

20.30-24.00. Promenade en fête: intrattenimenti musicali, animazione gratuita per bambini e fuochi d'artificio sul mare alle 22.15. Lungomare cittadino (più info)



MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



21.00. Per il ‘Monte-Carlo Summer Festival 2023’, concerto di ‘Nile Rodgers & CHIC’. Salle des Etoiles dello Sporting Club (più info)

21.30. Per il ‘Monte-Carlo Summer Festival 2023’, ‘Billionaire at the Sporting’ & ‘Masters of Extravaganza’: intrattenimento di alto livello e ristorazione gastronomica in modalità immersiva. Salle des Etoiles dello Sporting Club, fino al 22 agosto (più info)





DOMENICA 13 AGOSTO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

9.30-20.00. ‘Saldi di gioia’: manifestazione ideata e organizzata da Confcommercio per celebrare la fine dei saldi. Molti negozi resteranno aperti per esporre la propria merce scontata

10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

13.00-19.00. ‘PicNic’: festa in spiaggia con un evento che trasforma il pranzo in musica e spettacolo per tutto il pomeriggio di tutte le domeniche. Beach Party dalle h 16. Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, info ‎+39 324 804 7852 (più info)

17.30-23.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 17.30/23 e dal 6 settembre h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)

18.00. Piña 2023: cinque giorni di musica, connessioni, arte e cibo con amici e artisti a cura dell’associazione Culturale ‘Sanremo Adventures II’. Forte di Santa Tecla, Villa Ormond e Piazza San Costanzo (più info)

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Angela Vicidomini e Alessio Briano (duo voce e tastiere). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. ‘That’s Amore’: aperitivo a buffet, con show cooking e in compagnia della musica delle migliori hit anni ’80, 90 e 2000 (h 20) + dalle 23, lunga notte di musica commerciale. Bay Club, Corso Trento Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



20.30. Dinner Show con il comico Claudio Lauretta. Roof Garden del Casinò di Sanremo

21.00. Fiesta Latina con Salsa Bachata, Kizomba, Reggaeton, Merengue, Cha Cha Cha (ingresso + drink 10 euro). Bahama Star, via Armea 91, info e prenotazioni 328 3390866 (ogni domenica d’estate)

21.00. Esibizione live musicale dell’Associazione OASI in Piazza Borea d’Olmo

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



21.00. Presentazione del saggio ‘La vita ti sia lieve - Storie di migranti e altri esclusi’. Alessandra Ballerini. Dialoga con l'autrice Orlando Botti. Letture a cura di Elena Orsini. Via dell’Antico Ospizio

VENTIMIGLIA

17.00-19.00. ‘Il Corsaro Nero’: mostra allestita dallo storico delle tradizioni Ventimigliesi Erino Viola nell’atrio del palazzo Biancheri–Galleani in Via Garibaldi 13, fino al 27 agosto

21.00-23.00. ‘Estate al Museo’: Apertura serale Al Brillar di Stelle: visite guidate a tema e a ‘lume di candela’ alle 21.15. Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell’Annunziata (tutti le domeniche sino al 31 agosto)

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.00. Festa del Basilico a cura dell'Associazione Culturale ‘Borgo Antico’. Centro storico nella città alta

BORDIGHERA

9.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Stretching alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

9.00-19.00. Giornata commerciale del Ribasso a cura di Confcommercio. Centro Città

19.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Qi Gong alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

21.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Balli caraibici. Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

21.00. Per la Rassegna ‘E... state in Tenco’, concerto di Francesco Baccini & Alter Echo String Quartet in Archi e frecce + Federico Sirianni in duo. Giardini Lowe (più info)

OSPEDALETTI



21.30. ‘The Real Scintilla’: spettacolo Cabaret con Gianluca Fubelli & Matteo Monforte. Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA



8.00-17.00. Escursione da Creppo al Monte Gerbonte accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo a Taggia presso la stazione FS alle 8 oppure a Creppo all’imbocco del sentiero alle ore 9, info 327 0824866 (più info)

21.15. Per ‘Musica e Parole’, ‘Il'900 in Musica: concerto del Quartetto Novecento formato da Massimo Dal Prà/piano forte - Gianni Martini/fisarmonica - Mirco Rebaudo/ sax e clarinetto - Mauro Parrinello/contrabbasso. Piazza Santissima Trinità

21.30. ‘La Piazza si fa Cinema’: proiezione del film ‘Le Mans' 66 - La Grande Sfida’: quando scopre di non poter più gareggiare a causa dei suoi problemi di cuore, pilota Carroll Shelby lavora insieme al collaudatore Ken Miles per sconfiggere la Ferrari a bordo di un nuovo veicolo Ford. Via sul Lido Lungomare

21.30. ‘Mirror + 80 V.D.’: omaqqio alla disco music live degli ultimi quarant'anni, arricchita da un corpo di ballo. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.30. Musica Rock Italiana con la band ‘D-Sparsi’ + esibizione di Pole Dance. Piazza Ughetto, ingresso libero

SANTO STEFANO AL MARE



9.00. Fiera Patronale sul Lungomare



18.00-24.00. ‘San Steva c'è’: mercatino dell’artigianato nel centro storico (tutti i venerdì e le domeniche fino al 3 settembre 2023, anche il 7 e 24 agosto)

21.30. ‘10ª Edizione Memorial Argo’: manifestazione cinofila a cura dell’Associazione ‘Gli Amici dell'Orma’. Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

DIANO MARINA

6.00. ‘Diano all'alba - 6 km alle 6’: corsa podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti di 6 km organizzata dall'Asd Golfo Dianese Ultra Runners. Ritrovo sulla Passeggiata a mare alla radice Molo delle Tartarughe (locandina)

8.00-24.00. ‘DianAffari’ 2023 (13ª edizione): giornata commerciale, attività collaterali a cura della Confcommercio del Golfo Dianese. Centro cittadino

10.00-20.00. ‘Dipingiamo insieme’: mostra di pittura collettiva ‘a cielo aperto’. Via Nizza, Via Genova

10.30-23.00. Mostra personale di pittura dell'artista Pier Giovanni Scremin. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero, fino al 20 agosto (10.30/12-17.30/23)

19.30. 39ª ‘Sagra del mare’: sagra enogastronomica a cura a cura dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Diano Marina. Villa Scarsella

21.30. ‘La Corrida della domenica, solo per veri...dilettanti dai 18 anni in su. Molo delle Tartarughe, info e iscrizioni 329 2215609



SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30. ‘SanBart Cabaret 2023’: spettacolo del duo comico ‘Pino e gli Anticorpi’ formato dai fratelli Michele e Stefano Manca, reso famoso da programmi televisivi come Colorado e Only Fun – Comico Show. Piazza Torre Santa Maria, ingresso gratuito



CERVO



17.30-23.00 . Per ‘Arte a Cervo’, mostra di Romano Campagnoli ‘Oltre mare’ curata da Pino Mantovani. Bastione di Mezzodì, fino al 20 agosto, ingresso libero (h 17.30/19.30-20.30/23)

21.00. Per il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo (60ª edizione), Concert Jouet con Paola Lombardo (voce e strumenti giocattolo), Paola Torsi (violoncello). Area naturalistica Parco del Ciapà ( info e acquisto biglietti a questo link )



ENTROTERRA

APRICALE

21.15. ‘Shakespeare by Night’: spettacolo a stazioni di Emanuele Conte prodotto da Fondazione Luzzati Teatro della Tosse in un nuovo allestimento che permetterà al pubblico di raggiungere gli angoli meno conosciuti del borgo (25 euro, Under14 10 euro), fino al 16 agosto (info e biglietti a questo link)

BAJARDO

10.00. ‘Anticamente’ (16ª edizione): Festa della lavanda e delle essenze di Montagna per le Vie del Borgo

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)

16.00-23.00. ‘Silenzio Ombre e Luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 3 settembre (giovedì e venerdì h 16/19.30, sabato e domenica h 16/23)

21.30. ‘The Train of the Blues’: concerto dei Blue-Moon. Castello dei Doria (a pagamento)

LUCINASCO



10.00-18.00. Per tutto il periodo estivo, visite guidate al complesso museale della Parrocchia di Lucinasco (h10/12-16/18)



MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 338 3045512



MOLINI DI TRIORA



21.00. Serata gospel in frazione Andagna

PERINALDO

21.00. ‘Dona Fior e i suoi due mariti’ dal romanzo di J. Amado: recital di poesia e musica messo in scena dagli attori del Teatro dell’Albero storico con la partecipazione del 'Duo in fabula'. Drammaturgia a cura di Lucinda Buia. Centro Storico

21.45. Perseidi e Deep Sky: osservazione astronomica delle Perseidi, Nebulose, Galassie, Stelle doppie, Ammassi stellari. Osservatorio G.D. Cassini (più info)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

PORNASSIO



14.00-18.00. Mostra fotografica ‘Working Dogs’ (cani da lavoro) a cura dell'Associazione Nova Kronos in collaborazione con Leidaa con esposizione di 18 pannelli fotografici che testimoniano il lavoro svolto dai cani in aiuto all’uomo. Forte centrale di Nava, fino al 20 agosto (venerdì, sabato e domenica)



REZZO

14.30. ‘Festa dei Bambini in frazione Lavinia’: i bambini dai 3 ai 13 potranno mettersi alla prova con giochi di abilità, destrezza e coraggio + laboratorio di arti circensi, truccabimbi, tanti premi in palio ed uno spettacolo finale a sorpresa (più info)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA



8.00-17.00. Escursione da Creppo al Monte Gerbonte accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo a Taggia presso la stazione FS alle 8 oppure a Creppo all’imbocco del sentiero alle ore 9, info 327 0824866 (più info)

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



10.30. Visita guidata del centro storico a cura di Raffaella Astende con partenza da Palazzo Stella

FRANCIA

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



21.30. Per il ‘Monte-Carlo Summer Festival 2023’, ‘Billionaire at the Sporting’ & ‘Masters of Extravaganza’: intrattenimento di alto livello e ristorazione gastronomica in modalità immersiva. Salle des Etoiles dello Sporting Club, fino al 22 agosto (più info)





