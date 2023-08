I problemi della stazione ferroviaria di Sanremo: nuovi tapis roulant e parcheggio, Sartori "Accelerare, serve attenzione diversa"

'Bisogna accelerare, Sanremo ha bisogno di una attenzione diversa, usa queste parole l'assessore regionale ai trasporti Augusto Sartori, in merito ai problemi che toccano la stazione ferroviaria di Sanremo. Uno su tutti l'annosa questione dei tapis roulant rotti. L'idea è di sostituire l'intero impianto di trasporto pedonale che attraversa il tunnel che porta ai binari.

Oggi due su otto erano chiusi per manutenzione. È anche colpa dell'età, visto che questi tapis roulant hanno quasi vent'anni. Per il futuro, l'intenzione è di usare soluzioni analoghe ma sfruttando nuove tecnologie. Su questo aspetto Regione Liguria è già stato avviato un dialogo con RFI per risolvere l'annoso problema.



Interviste





La conferma arriva a margine di un sopralluogo che ha visto impegnato Sartori, accompagnato dal senatore sanremese Gianni Berrino e alla presenza anche di Diego Capoano responsabile area nord ovest direzione stazioni per RFI. La visita si è concentrata anche sul parcheggio interrato legato alla stazione ferroviaria. Da poco sono terminati i lavori che hanno permesso di svuotare i piani allagati della struttura comunale che oggi funziona con uno su tre piani. Anche su questo aspetto Sartori e Berrino, intravedono una soluzione che andrebbe a beneficio dell'intera città.

"I problemi ci sono, purtroppo - afferma Sanrtori - C'è una volontà di monitorare con costanza il problema dei tapis roulant. Credo sia necessario accelerare i tempi per la sostituzione del materiale che fin dall'inizio ha dato problemi che non si possono risolvere se non cambiando l'apparato. Poi, abbiamo fatto un sopralluogo al parcheggio comunale e l'ho trovato in condizioni fatiscenti. Oltre a una sporcizia e cattiva manutenzione, due piani sono inagibili, dando un danno economico al comune stesso".

"Bisogna trovare una soluzione magari con una convenzione che si potrebbe studiare con Regione Liguria. - analizza l'assessore regionale - C'è ancora molto da fare e non dimentichiamoci che Sanremo è una delle città iconiche della Liguria e ci deve essere una attenzione diversa. È un peccato che si rovini l'immagine della nostra regione con queste situazioni".