Sea Moss, dal mare una ricchezza alimentare e di bellezza

Poco conosciuta ancora in Italia, la Sea Moss è molto usata ormai da tempo in America come ingrediente di una dieta sana e salutare. Sai di cosa si tratta? Di un’alga rossa molto pregiata e dalle innumerevoli proprietà. Il suo nome scientifico è Chondrus crispus ma è conosciuto anche come Irish moss o muschio irlandese.

Cresce sulle coste atlantiche dell'Europa e del Nord America, biologica e molto versatile. Oggi viene usata, infatti, in cucina per preparare diverse ricette: dalle zuppe alle insalate passando per frullati, creme, mousse e tisane. Da molti viene considerato uno degli alimenti che negli ultimi tempi si sta imponendo sulle nostre tavole tra i famosi superfood, ma in pochi sanno che questa alga è conosciuta in Occidente da tantissimo tempo, usata come rimedio per le malattie delle alte vie respiratorie e consumata in zuppe e infusi oltre che alimento benefico e nutriente che ha addirittura salvato gli irlandesi nel corso della carestia che ha colpito il Paese nel corso dell’Ottocento.

Il muschio irlandese contiene tanti nutrienti benefici per l’organismo: minerali come potassio, calcio, iodio, ferro e le vitamine liposolubili, D, E, K e A, ricca di fibre e povera di zuccheri. Ma quale Sea Moss acquistare e dove per trovarne una di buona qualità? Quella proposta da CiboCrudo che arriva dall’Irlanda coltivata solo in regime di agricoltura biologica certificata, garantisce la massima qualità.

Si tratta di un’alga che viene raccolta in modo delicato e che proviene da acque incontaminate evitando così di ingerire metalli pesanti e sostanze tossiche. Viene poi fatta essiccare in modo naturale al sole seguendo i metodi tradizionali tramandati da generazioni preservandone nutrienti e qualità organolettiche. Sono tutte queste caratteristiche che consentono alla Sea Moss di essere ricca di benefici, perfetta per chi desidera un’alimentazione controllata, compatibile con uno stile di vita sano o per chi sceglie un percorso crudista.

Come anticipato la pregiata alga rossa può essere usata in diversi modi, base per creare degli infusi densi, smoothies, gustose marmellate o cremose ricette di pasticceria raw vegan. La cosa essenziale è che ha bisogno di essere lasciata in ammollo in acqua per riportarla al volume iniziale. Oltre a essere un valido alleato in cucina, la Sea Moss può essere utilizzata come ingrediente di bellezza, perfetto per realizzare insieme alla curcuma, una maschera viso illuminante fatta in casa.