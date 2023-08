Sanremo: 77enne rischia di annegare ai 'Tre Ponti', soccorso dal 118 e dalla Croce Verde

Mobilitazione di soccorsi, questa mattina poco prima di mezzogiorno, per un uomo di 77 anni che, mentre stava facendo il bagno, ha rischiato di annegare nella zona dei Tre Ponti.

I bagnini degli stabilimenti balneari hanno portato fuori dall’acqua l’uomo, che probabilmente è stato colto da malore. Sul posto è intervenuto prima un dottore che era in spiaggia e, quindi, il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Verde di Sanremo.

Il 77enne, al momento dei soccorsi era cosciente e, quindi, non sarebbe in pericolo di vita. E’ stato portato in ospedale in codice rosso di massima gravità.