Sanremo: riunione per corso Garibaldi, il Sindaco "Più pulizia e controlli ma anche passaggi pedonali rialzati" (Video)

Negli ultimi giorni si è molto dibattuto sulla situazione di corso Garibaldi, anche alla luce della rimozione dell’ex edicola ma soprattutto per la eccessiva presenza di clochard che sostano (e sporcano) sulle panchine. Sul tavolo anche la pulizia dei marciapiedi e anche la velocità dei mezzi in transito.

Questa mattina il Sindaco di Sanremo, accompagnato dall’Assessore Sara Tonegutti e dal vice Comandante della Polizia Municipale, Fulvio Asconio, ha partecipato ad un incontro chiesto dai commercianti della importante via matuziana. Al termine Alberto Biancheri ha confermato un buon chiarimento: “Abbiamo ribadito che ci occupiamo della via da tanto tempo, anche perché il lavoro di allontanamento delle persone sgradite dura diversi mesi, come quello dei due mandati via ieri. Ci sono anche altri problemi, quelli sociali, per i quali intervenire è ancora più difficile. In relazione alla pulizia abbiamo spiegato che corso Garibaldi non è sporca, ma i lavaggi con l’idropulitrice dovrà essere fatta passare qualche volta in più. Si è parlato di parcheggi, dell’ordinanza contro la vendita di alcolici e, alla fine è emerso che grazie ai molti interventi, abbiamo dimostrato che l’Amministrazione c’è e cerca di dare delle risposte. Anche in relazione all’ex edicola c’è sempre stata l’intenzione di rimuoverla, ma per una pubblica amministrazione si tratta di interventi che obbligano a lungaggini che, magari nel privato sono più brevi”.

Alla fine anche i commercianti si sono dimostrati soddisfatti delle risposte date, come confermato dal presidente della Confcommercio, Andrea Di Baldassare: “Ci hanno risposto attentamente e penso che si sia trovato un punto d’incontro per lavorare insieme. Sia su cosa si può e cosa non si può fare, anche perché non tutti sanno che la Legge rallenta molte operazioni. La strada da percorrere è un po’ più lunga, ma l’obiettivo di rendere più pulita e sicura la strada penso sia voluta anche dall’Amministrazione e dalle forze dell’ordine. Sicuramente i commercianti sono, da oggi, più tranquilli. E’ stato anche confermato di voler pulire con maggiore attenzione i marciapiedi ma anche l’intenzione di mettere i passaggi pedonali rialzati, in modo da far rallentare i mezzi”.

Al termine della riunione le parti hanno confermato l’assoluta volontà comune di far tornare corso Garibaldi alla qualità commerciale di una volta.