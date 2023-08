Omologa del concordato per la Riviera Trasporti: la soddisfazione del Senatore Gianni Berrino

Va riconosciuto il merito dei lavoratori ed ho appreso con felicità ed anche con un sospiro di sollievo la notizia che il Tribunale di Imperia ha omologato il concordato di Riviera Trasporti”.

Commenta così, il Senatore Gianni Berrino, la notizia dell’omologa per il concordato della Riviera Trasporti. “Finalmente – prosegue - con qualche certezza aggiuntiva so potrà programmare il futuro. Da Assessore regionale avevo seguito da vicino la vicenda. Proprio per questo motivo voglio ringraziare i dipendenti tutti di Riviera Trasporti ed i loro sindacati, che si sono sacrificati per molto tempo, continuando ad assicurare il servizio, spesso in situazioni difficili dove sarebbe stato più semplice cedere ad azioni eclatanti”.

“Il loro impegno e sacrificio – termina - ha grande parte nel raggiungimento di questo risultato ed è’ giusto ancor prima che doveroso redergliene merito”.