Sanremo: marocchina aggredisce due donne in via Escoffier, fermata da una pattuglia dei Carabinieri

Una marocchina che vive a Sanremo e che è in cura al centro di igiene mentale matuziano ha aggredito, questa mattina poco prima di mezzogiorno, due donne che stavano passeggiando in via Matteotti all’altezza di via Escoffier.

L'extracomunitaria, che vive da tempo in strada, si è avvicinata alle due donne e, per cause ancora da capire, ha aggredito le due donne spintonandole. Le due hanno reagito urlando e, poco distante era presente una pattuglia dei Carabinieri che ha fermato la clochard.

Ora la donna è in caserma per rispondere del caso ai Carabinieri.