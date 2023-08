Ventimiglia, camion prende fuoco in corso Genova: intervento dei vigili del fuoco (Foto e Video)

Furgone in fiamme a Ventimiglia. E' successo in mattinata in corso Genova, all'altezza della galleria di via San Secondo. Il veicolo, che probabilmente trasportava materiale edile, ha preso fuoco mentre percorreva la via. Al momento non si conoscono le cause che hanno fatto scaturire le fiamme, probabilmente originate da un corto circuito o da un surriscaldamento.

Il rogo è stato subito domato da un uomo con un estintore fino all'arrivo dei vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri.

La strada, in un tratto, è stata chiusa per consentire i soccorsi e così il traffico ha subito forti rallentamenti. Si sono, infatti, create lunghe code sia in ingresso che in uscita da Ventimiglia.