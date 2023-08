Ospedaletti: approvata dall'Amministrazione la riqualificazione di via Pettinengo per 350mila euro

L’Amministrazione comunale di Ospedaletti, nell’ultima seduta di alcuni giorni fa, ha approvato il progetto di fattibilità per la riqualificazione di via Pettinengo, nell’ambito del programma di rigenerazione urbana.

Il progetto, che ha un costo di 350mila euro, rientra in uno più ampio e che prevede il risanamento conservativo di via Jonquiere (200mila), la riqualificazione di via Roma, piazza Sant’Erasmo e via Pio VII (370mila), quella di salita Sant’erasmo e via Sottochiesa (150mila) e la ristrutturazione do Casa Torre (300mila).

Il comune cofinanzierà il progetto di via Pettinengo al 28% (100mila euro).