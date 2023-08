Sanremo: mercoledì prossimo verrà rimossa l'ex edicola di corso Garibaldi, affidati i lavori

E’ stato affidato alla ditta ‘Riviera Recuperi’ il lavoro per la rimozione definitiva dell’edicola di corso Garibaldi a Sanremo. L’intervento è previsto per mercoledì prossimo e va incontro alle tante richieste dei commercianti e dei residenti della zona, che da tempo protestano anche per la scarsa pulizia dei marciapiedi.

Un pezzo di storia della città dei fiori, un po’ come accaduto anche per altre edicole (come quella del tunnel tra via Palazzo e piazza Nota e le due in zona Foce) se ne va ed ora in molti, nella popolosa e commerciale via del centro matuziano, si augurano che si possa finalmente trovare anche un modo per allontanare i molti clochard che siedono spesso sulle panchine, lordandole anche con escrementi.

Il costo che sosterrà il Comune è di 2.800 euro.