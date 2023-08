Incidente al cantiere del Tenda: operaio 53enne ferito ad una gamba, non è in pericolo di vita

Nella settimana in cui si attende l'abbattimento del sottile diaframma che ancora separa Italia e Francia all'interno della galleria bis del Tenda, arriva la notizia di un incidente sul lavoro proprio al cantiere.

A restare ferito un operaio di 53 anni che ha riportato un trauma ad una gamba. E' stato soccorso dai colleghi in attesa dell'intervento dell'eliambulanza, che ha provveduto a trasportarlo al Santa Croce di Cuneo in codice giallo, cioè in condizioni di media gravità. Non è, quindi, in pericolo di vita.