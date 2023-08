Dipendenti in nero che percepivano il reddito di cittadinanza: a Sanremo ed Arma di Taggia chiusi tre locali

Come ogni fine settimana i Carabinieri della nostra provincia hanno controllato l’intero territorio per per aumentare la sicurezza dei luoghi di villeggiatura anche in ragione della maggiore presenza di turisti italiani e stranieri.

In particolare hanno svolto controlli serali nei locali della ‘movida’. I militari della Compagnia di Sanremo, insieme ai colleghi del Nas e dell’Ispettorato del Lavoro di Imperia, hanno controllato alcuni locali maggiormente frequentati in queste serate di mezza estate, riscontrando diverse violazioni, alcune delle quali di carattere penale.

La titolare di un bar di Sanremo è stata denunciata in stato di libertà e sanzionata per 23mila euro con l’immediata sospensione dell’attività lavorativa, per avere avuto alle proprie dipendenze ben cinque lavoratori in nero sui cinque presenti, nonché per aver omesso di regolarizzare la documentazione sulla sicurezza del locale.

Nella circostanza, anche due delle dipendenti sono state denunciate in stato di libertà: la prima, di nazionalità polacca come la titolare, per aver intrapreso un’attività lavorativa non regolare mentre percepiva il reddito di cittadinanza e la seconda, italiana, per aver intrapreso un’attività lavorativa in nero mentre le veniva contemporaneamente corrisposta l’indennità di disoccupazione.

Dd Arma di Taggia la titolare di un altro locale è stata denunciata e multata per 2.500 euro (con la sospensione immediata dell’attività), per aver avuto alle proprie dipendenze due dipendenti in nero sugli otto presenti. Anche in questo caso, una delle dipendenti è stata denunciata perché destinataria dell’indennità di disoccupazione.

Sempre a Sanremo, infine, un altro gestore di un locale ha violato le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per aver installato un impianto di videosorveglianza privo della prevista autorizzazione e quindi sanzionato per 3.000 euro, con la sospensione immediata dell’attività.