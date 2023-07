Sanremo: la rassegna dialettale 'Nini Sappia' propone la commedia di una compagnia cuneese

Dopo la prima serata che ha visto in scena la Compagnia Stabile Città di Sanremo con la commedia ‘Tutu in famija’, entra nel vivo la 24a rassegna di teatro dialettale "Nini Sappia", organizzata dalla Compagnia Stabile e dal Comune di Sanremo nella nuova collocazione di Piazza Borea d'Olmo.

Ospite di questa sera sarà la compagnia ‘I mach fina lì’ di Saluzzo che porterà in scena la commedia brillante "La rapina" di Gianni Cravero per la regia di Alberto Decostanzi. Aumenti, rincari, spese impreviste... in casa Robiglia si cerca di sbarcare il lunario, ma quando arriva una cartella esattoriale sembra non esserci più nulla da fare: è il momento di organizzare una rapina! Coinvolgendo tutti gli amici e la famiglia, assumendo un consulente dalla fedina penale non proprio pulita, ci si imbarca in una vicenda surreale che culminerà con l'arrivo delle forze dell'ordine.

Lo spettacolo inizierà alle 21, ingresso libero. La rassegna proseguirà tutti i sabati fino al 9 settembre.