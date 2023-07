Ventimiglia: multe a chi lascia ingombranti ovunque, l'Assessore Milena Raco "Non annulleremo i verbali"

Continuano i controlli serrati sul conferimento dei rifiuti a Ventimiglia e numerose sono le sanzioni che in questi giorni diversi cittadini si sono trovati a ricevere e nel contempo hanno chiesto udienza all’assessore competente.

“Purtroppo, anche visionando le telecamere – evidenzia l’Assessore Milena Raco - abbiamo dovuto constatare insieme ai trasgressori, che i conferimenti di materiale non idoneo sono stati puniti ai sensi di legge e la mia decisione è quella di non concedere sconti o annullamenti dei verbali perché dalle rimostranze ricevute si denota poca sensibilità sull’argomento”.

Il conferimento di ingombranti sparsi per la città, sta facendo ricadere sui trasgressori multe salate e controlli sempre più serrati soprattutto sulle ditte,,che senza formulario trasportano materiali speciali quali macerie ed amianto smaltiti nel loro lavoro d’impresa.

Anche sul mercato del venerdì è iniziata la raccolta differenziata, con la distribuzione dei sacchi per la plastica, carta e secco, ai 280 ed i controlli han fatto si che la plastica di solito lasciata in balia del vento, venisse raccolta in presenza dell’assessore e dell’agente di polizia locale addetto al controllo, evitando così di inquinare il fiume e le nostre spiagge alla prima folata di vento.

“Da lunedì prossimo – annuncia l’Assessore Raco - anche sulle deiezioni canine inizieranno nuovamente i controlli, per tutti coloro che verranno sorpresi senza bottiglietta e senza sacchetto, continuando a sporcare così le vie della città, la sanzione sarà contestata in loco, in mia presenza e a cura dell’agente di polizia locale addetto al controllo”.