Incidente stradale, questo pomeriggio in corso Matuzia alla Foce. Secondo una prima ricostruzione si sono scontrati un’auto e uno scooter per cause ancora in via d’accertamento.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e l’ambulanza di Sanremo Soccorso. Una donna di 22 anni, alla guida dello scooter, ha riportato diverse ferite ed è stata portata in ospedale in codice giallo di media gravità.

L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Municipale.