Olivetta San Michele: si è allargato l'incendio in montagna, arrivano gli elicotteri ed il Canadair

Arrivano gli elicotteri ed anche il Canadair per spegnere l’incendio divampato nella serata di ieri ad Olivetta San Michele, nell’entroterra della Val Roya.

Il rogo, che fortunatamente non è vicino ad abitazioni, è in una zona particolarmente impervia e difficilmente raggiungibile da terra. Nel corso della notte, nonostante il presidio di Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile, si è allargato ulteriormente ed è stato così chiesto l’intervento dei mezzi aerei.

Gli elicotteri ed il Canadair inizieranno ad operare tra poco e ci si augura che, con alcuni lanci d’acqua dall’alto possano fermare l’incendio. Una piaga, quella dei roghi nei boschi, che non si placa in ogni stagione con la dimostrazione che in questi ultimi giorni ci arriva anche dalla Grecia e dal Sud della nostra penisola.

Scarsa attenzione, spesso anche piromani e poco senso civico sono solitamente le cause degli incendi sulle montagne, che dovrebbero essere maggiormente preservate da chi le vive.

AGGIORNAMENTO DELLE 9.30: sul versante di Olivetta l'incendio è praticamente spento mentre le fiamme sono ancora presenti nella zona di Torri, frazione di Ventimiglia.