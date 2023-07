Ventimiglia: tempi su interrogazioni e interpellanze, il PD "La maggioranza non rispetta il regolamento"

“Il Gruppo consiliare del Partito Democratico deve prendere atto che in Consiglio Comunale a Ventimiglia, per quanto riguarda interpellanze e interrogazioni, la maggioranza non rispetta i tempi dettati dal regolamento comunale”.

Intervengono in questo modo i consiglieri del PD Vera Nesci e Alessandro Leuzzi: “Infatti il Regolamento prevede che entro 30 giorni dal deposito presso l’ufficio protocollo del Comune, il Sindaco e gli Assessori competenti debbano dare risposta ai consiglieri proponenti, prima in forma scritta e poi in forma orale al primo Consiglio utile. Ad oggi abbiamo depositato una dozzina di interrogazioni che non hanno ancora avuto riscontro: molte di queste richiedono una risposta urgente, come quella in merito agli stalli dedicati a donne incinta e persone con disabilità, piuttosto che una serie di interrogazioni sullo stato di degrado in cui versano alcuni quartieri della città, soprattutto le frazioni, dovuto ad una carente gestione dell’igiene ambientale.

“La maggioranza – terminano Nesci e Leuzzi - non dà risposte in Consiglio Comunale e nemmeno risolve le problematiche che con spirito di collaborazione la minoranza sottopone loro; questo atteggiamento non può essere tollerato, considerato che proprio la maggioranza ha sempre parlato di collaborazione. Non escludiamo di chiedere un intervento del Prefetto al fine di ristabilire le corrette relazioni tra minoranza e maggioranza; per il momento a soffrire di questo modo di operare non è solo la minoranza in Consiglio Comunale, ma tutta la città che dopo più di due mesi dall’insediamento della nuova giunta è ancora ferma al palo”.