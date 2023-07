Ventimiglia, situazione idrica a Villatella e strada Due Camini. D’Andrea: "Nessuna risposta a mie interrogazioni"

"L’articolo 38 del regolamento del consiglio comunale, al terzo capoverso, enuncia: 'Le interrogazioni devono avere risposta (scritta) entro trenta giorni, ai sensi dell’articolo 43 co. 3 del Dlgs 267/2000 (del 18 agosto del 2000) Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali'. Esposta la normativa che disciplina, a tutela della minoranza consigliare, di poter presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, mi chiedo per quale motivo io non abbia ancora ricevuto risposta a due mie interrogazioni. Il 21 giugno del 2023 ho depositato un’interrogazione con carattere urgente relativa alla situazione idrica di Villatella, da troppi anni trascurata; ad oggi 26 luglio 2023, nessuna risposta" - fa sapere il consigliere comunale di Ventimiglia Cristina D’Andrea, capogruppo Sismondini Sindaco.