Imperia, 77enne muore stroncato da un infarto sul lungomare Vespucci (Foto)

Era alla guida del suo furgoncino Citroen Berlingo quando, a causa di un probabile infarto, è morto riuscendo però a fermarsi un attimo prima di lasciare andare a scontrarsi il mezzo contro altre auto che stava viaggiando in quel momento.

E’ accaduto oggi pomeriggio, poco dopo le 17.30, sul lungomare Vespucci ad Imperia.

L’uomo, residente nel capoluogo, aveva 77anni. Alcuni suoi amici hanno notato il mezzo fermo e, avvicinandosi hanno notato che si era accasciato sul volante.

Hanno immediatamente dato l’allarme e, sul posto, è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce D’Oro e i carabinieri. I sanitari hanno tentato di rianimarlo ma, purtroppo per lui non c’era più nulla da fare. Rapidamente si è sparsa la voce e, sul posto sono arrivati molti amici dell’uomo, attoniti per quanto accaduto.

Ora arriverà il magistrato di turno per dare il nulla osta allo spostamento della salma, anche se sembra confermato che il 77enne è morto a causa di un infarto.