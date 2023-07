Sanremo: grave trauma per una caduta in centro, anziano soccorso da ambulanza e polizia locale

Questa mattina un anziano è caduto in via Roma a Sanremo. Il 77enne ha riportato un sospetto trauma cranico ed è stato soccorso in pochi minuti. Poco dopo l'accaduto si è fermata un'ambulanza che si trovava di passaggio nella zona con un paziente a bordo, i volontari sono stati aiutati da un'agente della polizia locale sanremese. L'uomo è stato immobilizzato su tavola spinale e poi portato in ospedale per accertamenti.