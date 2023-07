Sanremo: scarti di cantiere e anche amianto abbandonati a Bevino, la protesta dei residenti (Foto)

Ancora una volta l’abbandono di rifiuti e di materiali che arrivano da cantieri è all’ordine del giorno. Più volte lo abbiamo segnalato dal nostro giornale e, questa volta il caso arriva dalla zona di San Romolo, più precisamente in località Bevino.

A parte l’abbandono di materiali ben visibili nelle foto che ci sono state inviate, sono presenti anche due sacchi di juta con all’interno dell’amianto. Come spesso capita in questi casi, i residenti della zona chiedono l’installazione di telecamere e foto trappole per scoraggiare i maleducati che compiono atti di questo genere e, perché no, sanzionare chi lo fa ugualmente.

Purtroppo la situazione denunciata a Bevino non è che una delle tante che si trovano nelle zone ‘nascoste’ della città, dove vengono abbandonati rifiuti di ogni genere. Nella fotogallery, oltre alla situazione di Bevino anche le immagini di Pian di Poma, dove gli incivili hanno abbandonato di tutto, attorno ai cassonetti.