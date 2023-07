Sanremo: lutto nel mondo dell'imprenditoria e dello sport, è morto a 88 anni Amilcare Ballestrieri

E’ morto stanotte Amilcare Ballestrieri, pilota di motociclismo e rally ed imprenditore di Sanremo. Ballestrieri era nato nella città dei fiori nel 1935 e, negli anni ’60 ottenne buoni risultati nelle due ruote, laureandosi campione italiano di corse in montagna. Vinse anche due volte il circuito di Ospedaletti.

Negli anni ’70 si dedicò alle 4 ruote e vinse il campionato italiano rally del 1973 su Lancia Fulvia con navigatore Silvio Maiga. Ha anche partecipato al campionato del mondo con dieci gare dal 1973 al 1977, ottenendo un 5° posto come miglior piazzamento.

Nel ’72 vinse il rally di casa, il ‘Sanremo’ ma, in quella occasione, la prova era valida solo per il campionato internazionale costruttori. Nell’ottobre scorso, in occasione del Rally Storico venne premiato dall’organizzazione insieme a tanti grandi nomi del rallysmo nazionale e internazionale.

L'intervista ad Amilcare nell'ottobre scorso: