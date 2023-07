Bordighera dà l'ultimo saluto all'imprenditore Piergiorgio Parodi (Foto e video)

La comunità di Bordighera, oggi pomeriggio, ha dato l'ultimo saluto a Piergiorgio Parodi, soprannominato ‘Il Geometra’. Tante persone, parenti e amici, si sono riunite nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Bordighera Alta per partecipare alla santa messa, officiata dal vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo Monsignor Antonio Suetta, e dire addio all'amato imprenditore di grande levatura e papà di Beatrice, che sta portando avanti le aziende di famiglia.

Viene ricordato da tutti, con affetto, come un caro amico, una persona geniale e generosa. All’età di 30 anni solamente con le sue forze e la sua intelligenza ha lasciato la sua terra per approdare prima a Montecarlo, poi in Marocco, dove con grande volontà e determinazione è diventato un bravo imprenditore. Tuttavia, all’apice del successo nel Magreb, decise di tornare per investire nella sua terra i frutti del suo lavoro, cambiando così per sempre la fisionomia di questa provincia.

Si sono uniti al dolore della famiglia anche il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, quello di Bordighera Vittorio Ingenito, l'Amministrazione comunale della città delle palme e autorità civili e militari locali. Gremita la chiesa per l'ultimo saluto a Parodi.