Due nuove rotture per le tubazioni di Rivieracqua, nel corso della notte. E’ accaduto nella zona di Caramagna ad Imperia e in via Zefiro Massa a Sanremo, rispettivamente alle 2 e alle 4.

Sul posto sono prima intervenuti i Vigili del Fuoco di Imperia e Sanremo e, quindi, sono stati allertati gli operai di Rivieracqua che hanno subito iniziato i lavori di ripristino delle tubazioni. Nelle due zone colpite dai guasti si sono verificati alcuni disagi per i residenti.