Anche nella nostra provincia è arrivato 'Hot Storm', temperature non altissime ma tanta umidità

La settimana del cosiddetto ‘Hot storm’ è cominciata e, per quanto riguarda la nostra provincia, il caldo è elevato ma non ai livelli delle grandi città italiane dove, in alcuni casi, si registrano temperature fino a 40 gradi.

A parte addensamenti anche compatti di nubi basse sulla costa, il cielo si presenta questa mattina sereno sulla nostra provincia. I venti sono generalmente meridionali, deboli mentre il mare, alla boa di Capo Mele, è tra poco mosso e mosso con temperatura superficiale dell’acqua di 26.6 gradi.

Le temperature sono ovviamente elevate ma, comunque qualche grado in meno di alcuni giorni fa. La differenza sta nell’umidità che è invece cresciuta e provoca l’effetto afa che tanto fastidio può dare. La minima più alta della notte si è registrata a Sanremo con 25,1 gradi, mentre Imperia si è fermata a 23,9 e Ventimiglia a 23,3. Sul resto della costa la colonnina di mercurio e pressoché simile. Nell’entroterra, invece, il valore minimo è stato rilevato a Col di Nava con 14,2 gradi, seguita da Verdeggia con 14,6 e via via gli altri.

Per quanto riguarda i valori massimi, registrati intorno a mezzogiorno, troviamo la punta a Rocchetta Nervina con 30,9, seguita da Borgomaro con 30,6, Ventimiglia con 30,4. Per quanto riguarda il resto della costa Imperia si ferma a 27,8 e Sanremo a 27,7. Al momento si ‘respira’ un po’ di più ai 1.800 metri di Poggio Fearza con 21,9, mentre troviamo Pornassio a 23,6, Colle d’Oggia a 23,9. Come detto è però l’afa a farla da padrona e sarà così per tutto oggi e anche per i prossimi giorni. Sotto le previsioni.

OGGI: persistono condizioni di caldo afoso con diffuso disagio fisiologico. Venti localmente forti (40-50 km/h) meridionali nel pomeriggio sui capi esposti.

DOMANI: l'espansione verso nord dell'anticiclone subtropicale determina temperature in ulteriore aumento specie su rilievi e valli interne, con associato moderato disagio fisiologico per caldo su tutte le zone. Sensazione di afa sulla costa più accentuata nelle ore serali.

MERCOLEDI’: si mantengono condizioni di caldo afoso con moderato disagio fisiologico su tutte le zone, più accentuato nelle aree urbane e nelle valli interne meno ventilate.