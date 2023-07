Formazione: accreditato l’Istituto di Istruzione Superiore ‘E. Ruffini – d. Aicardi’ di Arma di Taggia

Via libera dalla giunta regionale alla richiesta di accreditamento dell’istituto scolastico IIS “E. Ruffini- D. Aicardi” di Arma di Taggia per lo svolgimento delle attività di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale).



“L’IIS Ruffini, operativo nella provincia d’Imperia dal 1980, rappresenta da anni un’eccellenza italiana e un punto di riferimento per la formazione di competenze nei servizi dell’enogastronomia, dell’ospitalità alberghiera e del comparto turistico culturale - dichiara l’assessore alla Formazione Marco Scajola -. L’accreditamento per questo tipo di formazione rivolta ad allievi a partire dai 14 anni rappresenta non solo il riconoscimento dei numerosi requisiti richiesti, ma anche della professionalità del corpo docente e della direzione. Da oggi, anche grazie alla rete di relazioni instaurate con il mondo delle aziende produttive, l’Istituto di Arma di Taggia potrà contribuire ancora di più alla formazione di figure professionali operative adeguatamente formate alle competenze trasversali, tecniche e professionali relative alla filiera agroalimentare e turistica in grado di inserirsi nel settore dell’ospitalità e della ristorazione”.



“I diplomati del Ruffini ci hanno abituati negli anni a prestazioni professionali eccellenti che li vedono impiegati nell’accoglienza alberghiera e nella ristorazione in Italia e all’estero - sottolinea il Sindaco di Taggia Mario Conio -. Oggi, in un mercato turistico globale, l’incremento di visitatori nel ponente ligure e la conseguente domanda da parte delle imprese del settore di figure professionali altamente qualificate trovano risposte ancora più adeguate nell’attività formativa certificata del nostro Istituto a cui va il mio più sincero apprezzamento per i risultati raggiunti e per quelli a venire, consapevole che saprà perseguirli con la stessa competenza dimostrata in oltre quarant’anni di esperienza”.



Con l’approvazione degli esiti della valutazione del possesso dei requisiti richiesti per l’accreditamento delle strutture formative, condotta da ALFA, da parte della Giunta regionale, l’IIS Ruffini potrà realizzare attività di istruzione e formazione professionale (IeFP) nei percorsi triennali e nel sistema duale, quindi a giovani che sono chiamati ad assolvere l’obbligo scolastico o il diritto/dovere all’istruzione e formazione.

L'accreditamento è, pertanto, condizione necessaria per la realizzazione dei percorsi finalizzati al rilascio della qualifica di Istruzione e formazione professionale (IeFP) e di diploma professionale di tecnico.

Le Figure Professionali che potranno essere formate sono:

• Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza

• Operatore della Ristorazione – Preparazione degli alimenti e allestimento piatti

• Operatore della Ristorazione – Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande

• Operatore della Produzione Alimenti– Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno