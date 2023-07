“Monte Carlo Nights Show” a Imperia, una serata di grande musica con Nick the Nightfly

A Imperia una serata di grande musica, a ingresso libero, nel suggestivo scenario di Banchina Aicardi, sotto le iconiche gru del porto di Oneglia. Domani sera, sabato 15 luglio, alle 21, è in programma il “Monte Carlo Nights Show” con l'imperdibile esibizione di Nick The Nightfly, che interpreterà alcuni intramontabili classici, spaziando in un repertorio che va da Michael Bublé a Sting e a Bill Withers.

Nick, voce storica di Radio Monte Carlo, è anche un affermato musicista, che può vantare collaborazioni con artisti del calibro di Quincy Jones, Paolo Fresu, The Yellow Jackets, Sarah Jane Morris e molti altri. L’evento, che fa parte delle Notti Bianche in Liguria, è inserito nel calendario eventi della Città di Imperia ed è organizzato in collaborazione tra l’agenzia regionale In Liguria e l’Amministrazione comunale.

"Crediamo, il sindaco in primis, che Imperia debba essere sempre più città viva ed eventi prestigiosi come quello di domani ne sono prova. Un calendario, quello di quest’estate, ricco di iniziative e di appuntamenti imperdibili. Ogni anno diamo spazio alla musica e siamo felici di ospitare per la stagione estiva un artista importante come Nick the Nightfly" - commenta l'assessore alla Cultura e Manifestazioni, Marcella Roggero.