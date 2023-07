Trucco e bambine: qual è l’età giusta per iniziare?

Il make up è un mondo affascinante che, da sempre, permette alle donne, ma anche alle ragazze, di comunicare se stesse e di sentirsi maggiormente a proprio agio. Al giorno d’oggi, grazie soprattutto alla penetrazione dei social nelle fasce più giovani della popolazione, fin dall’infanzia si comincia a entrare in contatto con contenuti inerenti il trucco e la bellezza.

Anche se l'interesse vero e proprio per il trucco solitamente matura durante l'adolescenza, già a partire dall'infanzia le bambine iniziano a nutrire una certa curiosità per questa pratica. Pertanto, dal momento che la figura di riferimento in questo senso è quella materna, organizzare uno SPA day per mamma e figlia, servizio descritto nel sito Beautyparty.it, potrebbe essere un modo simpatico non solo per soddisfare la curiosità della propria bambina ma anche per trascorrere con lei una giornata speciale e diversa dal solito.

Esistono, come hai appena avuto modo di vedere, delle realtà che hanno intercettato da tempo il fenomeno e sono riuscite a fornire dei servizi mirati per aiutare le più piccole a scoprire il mondo del make up.

Nonostante ciò, può essere difficile, per un adulto, capire quando iniziare davvero ad accompagnare la propria bimba alla scoperta dell’universo del trucco. Ecco, nelle prossime righe, qualche consiglio che può rivelarsi utile in merito.

Trucco: come capire se l’età è giusta

Quando si parla di bambine e di trucco e ci si chiede quale sia l’età giusta per cominciare, è importante sottolineare che, qualora a quattro o cinque anni la piccola dovesse esprimere il desiderio di truccarsi, è bene non demonizzare la cosa. Non dimentichiamo, infatti, che i bambini sono spugne quando si parla degli atteggiamenti e dei comportamenti degli adulti.

Se una bambina vede la mamma truccarsi, è normalissimo che voglia fare lo stesso. A quell’età, il rapporto con il make up è vissuto come un momento sia di imitazione dell’adulto di riferimento, sia di gioco.

In tali frangenti, la cosa giusta è scegliere per la propria bimba dei giocattoli a tema make up di qualità, con prodotti anallergici e che siano facili da rimuovere. Come già accennato, demonizzare non ha senso. Si rischia solo che, a lungo andare, veda il momento del trucco come qualcosa di sbagliato.

Il comportamento delle più piccole può diventare un’occasione, per le mamme, per riflettere sul proprio approccio al make up. Come già detto, i bambini sono spugne e assorbono non solo i comportamenti degli adulti, ma anche il loro atteggiamento.

C’è una differenza abissale tra chi sceglie di truccarsi perché considera il make up un prezioso momento di self care e di espressione creativa e chi, invece, si mette davanti allo specchio con fastidio perché vede il trucco come un’imposizione della società per le donne.

Entrambi i punti di vista sono legittimi. Bisogna sempre tenere conto del fatto che i bambini ci guardano e percepiscono molto bene il modo in cui stiamo.

Trucco a 8 - 9 anni

Il discorso cambia quando la piccola manifesta il desiderio di truccarsi a 8 - 9 anni. In questo caso, oltre che l’influenza della mamma bisogna citare quella dei media, anche dei social (un tempo erano praticamente solo le riviste).

Come dovrebbe comportarsi un genitore? Premettendo il fatto che la sensibilità di ciascuno dal punto di vista educativo deve rimanere il faro principale, rammentiamo l’importanza di non giudicare e di cercare di capire il motivo per cui la piccola desidera truccarsi.

Se ci si accorge che non è un gioco ma un desiderio vero e proprio di prendersi cura di sé, una buona idea è quella di guidarla verso l’utilizzo di cosmetici adatti all’infanzia. Qualche esempio? Il burrocacao e il mascara trasparente. Si può aiutarla a sceglierli, sempre con un clima all’insegna di ascolto e complicità.