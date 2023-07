STORIA DI ABU SIMBEL E CROCIERA SUL NILO

‍Abu Simbel è un sito archeologico mozzafiato situato nella parte meridionale dell'Egitto lungo le rive del fiume Nilo. Il sito è composto da due templi, entrambi costruiti durante il regno del faraone Ramses II nel XIII secolo a.C. Questi templi rimasero sommersi per secoli fino a quando non furono riportati alla luce agli inizi del XIX secolo. Oggi Abu Simbel è una meta imperdibile per chiunque sia interessato alla storia e alla cultura dell'antico Egitto. E quale modo migliore per vivere la grandiosità di Abu Simbel e del fiume Nilo se non con una crociera sul Nilo di lusso? Una crociera lungo il fiume Nilo offre un viaggio indimenticabile pieno di meraviglie antiche, paesaggi mozzafiato e cultura ricca. In questo articolo esploreremo la storia affascinante di Abu Simbel e tutto ciò che c'è da sapere su una crociera sul Nilo. Quindi rilassati, mettiti comodo e preparati per viaggiare in Egitto in un viaggio indimenticabile!

LA STORIA DI ABU SIMBEL

Abu Simbel è stato costruito dal faraone Ramses II nel XIII secolo a.C., come tempio dedicato a Ra-Horakhty, Ptah e Amun. Il tempio era stato costruito per commemorare la vittoria del faraone nella Battaglia di Kadesh contro gli ittiti. Ma la costruzione del tempio non fu un'impresa semplice: fu necessario scavare nella roccia per creare le grandi sale e le statue monumentali. Il tempio principale si compone di quattro statue giganti del faraone, alte oltre 20 metri, sedute su troni e affiancate da statue più piccole di familiari e dei dei. Il tempio più piccolo, invece, era dedicato alla dea Hathor e alla moglie di Ramses II, Nefertari.

Durante la costruzione della diga di Assuan negli anni '60, Abu Simbel era minacciato dall'inondazione del lago Nasser. L'UNESCO ha lanciato una campagna internazionale per salvare il sito e le autorità egiziane hanno deciso di smontare i due templi e di ricostruirli in una nuova posizione più alta e sicura. Il lavoro è stato completato nel 1968, e oggi Abu Simbel è uno dei siti archeologici più visitati e ammirati al mondo.

I TEMPLI DI ABU SIMBEL

Il Tempio di Abu Simbel è uno dei più grandi e maestosi templi dell'antico Egitto e una delle sette meraviglie del mondo antico. Costruito in onore del faraone Ramses II, il tempio principale è composto da quattro statue giganti del faraone, alte oltre 20 metri, sedute su troni e affiancate da statue più piccole di familiari e dei dei. Il tempio più piccolo, invece, era dedicato alla dea Hathor e alla moglie di Ramses II, Nefertari.

Il Tempio di Abu Simbel è stato costruito con una precisione matematica e astronomica incredibile. La sala del tempio principale è illuminata due volte all'anno, il 22 febbraio e il 22 ottobre, quando i raggi del sole penetrano nell'edificio e illuminano tre statue all'interno: quella del faraone, quella di Ra-Horakhty e quella di Amun.

Entro il tempio principale si trovano diverse sale, tra cui la sala ipostila, con 8 colonne massicce con testa di Hathor, la sala del trono, con le pareti decorate con scene di battaglie, e la sala più interna, il santuario, dove si trovano le statue dei tre dei.

Il Tempio di Nefertari, invece, è più piccolo ma altrettanto impressionante. All'interno si trovano statue di Ramses e di Nefertari, e le pareti sono decorate con scene di offerte ad Hathor.

CROCIERA SUL NILO

Una crociera sul Nilo è il modo perfetto per esplorare l'Egitto e visitare i suoi tesori storici. Durante una crociera, si naviga lungo il fiume Nilo, attraversando città e villaggi, e visitando siti archeologici e monumenti storici. Molti tour operator offrono crociere di diversa durata e con diverse destinazioni, ma la maggior parte delle crociere includono una visita ad Abu Simbel.

PIANIFICAZIONE DELLA CROCIERA SUL NILO

La pianificazione di una crociera sul Nilo richiede un po' di organizzazione, ma le ricompense sono immense. Prima di prenotare una crociera, è importante decidere quando andare e quale compagnia scegliere.

IL MOMENTO MIGLIORE PER VISITARE ABU SIMBEL E FARE UNA CROCIERA SUL NILO

L'Egitto ha un clima caldo e secco, con temperature che superano i 40°C in estate. La stagione migliore per visitare Abu Simbel e fare una crociera sul Nilo è da ottobre a marzo, quando le temperature sono più miti e il clima è più piacevole. In questo periodo dell'anno, le notti possono essere fresche, quindi è importante portare con sé abbigliamento adeguato.

COSA ASPETTARSI DA UNA CROCIERA SUL NILO

Durante una crociera sul Nilo, ci sono molte cose da fare e da vedere. Oltre ad Abu Simbel, le crociere includono visite a Karnak e Luxor, la Valle dei Re, l'Isola di Elefantina, e molto altro ancora. Molti tour operator offrono anche escursioni a piedi nei villaggi locali, dove è possibile conoscere la cultura egiziana, incontrare i locali e fare acquisti nei mercati locali.

ATTIVITÀ E SIGHTSEEING DURANTE UNA CROCIERA SUL NILO

Durante una crociera sul Nilo, ci sono molte attività e visite da fare. Oltre alle visite ai siti archeologici, è possibile fare una passeggiata in calesse, andare in barca a vela tradizionale, fare una cena a tema con spettacoli folcloristici, o semplicemente rilassarsi sulla terrazza del ponte e godersi il panorama.

CIBO ED INTRATTENIMENTO DURANTE UNA CROCIERA SUL NILO

Il cibo a bordo delle navi da crociera sul Nilo è delizioso e vario. Le navi offrono un buffet a colazione, pranzo e cena, con piatti tradizionali egiziani e internazionali. Inoltre, molte navi hanno bar, ristoranti e salotti per rilassarsi e socializzare con gli altri passeggeri.

COMPAGNIE DI CROCIERA SUL NILO CONSIGLIATE

Ci sono molte compagnie di crociere sul Nilo tra cui scegliere. Alcune delle compagnie più popolari includono Viking River Cruises, Uniworld, Tauck, e Abercrombie & Kent. Prima di prenotare una crociera, è importante fare la ricerca necessaria e scegliere la compagnia che meglio soddisfa le proprie esigenze.

CONCLUSIONE E PERCHÉ ABU SIMBEL E UNA CROCIERA SUL NILO DOVREBBERO ESSERE NELLA LISTA DEI VIAGGI DA FARE

In conclusione, una crociera sul Nilo e la visita ad Abu Simbel sono esperienze che non si dimenticano facilmente. La storia e la cultura dell'antico Egitto sono straordinarie e una crociera sul Nilo offre un modo unico per immergersi in questo mondo antico. Che siate appassionati di storia, di cultura o semplicemente alla ricerca di una vacanza indimenticabile, una crociera sul Nilo e la visita ad Abu Simbel dovrebbero essere nella lista dei viaggi da fare!