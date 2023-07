Va in discoteca, giovane di Bordighera picchiato e derubato dal branco

Voleva passare una nottata estiva di divertimento insieme ad alcuni amici in una nota discoteca di Alassio, ma un gruppo di giovani violenti ha cambiato i suoi piani. È accaduto, tra le 2.30 e le 3 del mattino di giovedì 13 luglio, a un giovane turista diciannovenne che stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Bordighera.

Il ragazzo si trovava in auto in prossimità della discoteca alassina con un amico e un’amica quando, sceso dal mezzo per parlare al telefono con la fidanzata dopo che l’amico alla guida aveva parcheggiato, è stato avvicinato in modo amichevole da tre individui che lo hanno circuito e derubato in mezzo alla folla che ha assistito impassibile.

Il maltolto è stato subito consegnato dai tre a un gruppo formato da 15/20 persone poco distante. Al giovane turista, che stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Bordighera, è stato sottratto il portafogli con i soldi e i documenti, un paio di occhiali e la catenina che indossava. Il giovane derubato è stato anche pesantemente deriso, brutalizzato, schernito e ridicolizzato dal branco e, quando ha provato a reagire, gli è stato assestato un pugno in pieno volto. Nel frattempo, l’amico e l’amica, ancora in auto hanno chiamato i carabinieri, ma nessuna volante era disponibile per l’intervento sul posto. Sebbene con difficoltà, il giovane è riuscito ad avvicinarsi nuovamente all’auto e gli amici lo hanno trascinato in auto scappando, pesantemente scossi per l’accaduto.

Nella giornata di ieri, il giovane è poi stato accompagnato dai genitori dell’amica di cui era ospite a Bordighera al Pronto Soccorso della cittadina, che fortunatamente non ha refertato nulla di grave e, successivamente, ha sporto denuncia presso il comando dei carabinieri di Bordighera.