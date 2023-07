Truffa dello specchietto: la segnalazione di alcuni cittadini consente la denuncia di una coppia

Un uomo e una donna di 29 e 27 anni sono stati denunciati dai Carabinieri di Bordighera per la ‘truffa dello specchietto’. L’arresto, in stato di libertà, è avvenuto questa mattina mentre cercavano delle nuove vittime.

La truffa è presente anche in alcuni film italiani degli ultimi anni ed è forse la più nota e conosciuta ma riesce sempre a trarre in inganno le ignare vittime. I Carabinieri bordi gotti erano stati avvisati da alcuni cittadini che avevano segnalato la presenza di due persone che tentavano di coinvolgere alcuni passanti.

Si tratta di una pratica relativamente semplice ma molto efficace perché consente di raggirare le vittime, spesso anziani o neopatentati, che vengono accusati di aver danneggiato lo specchietto di uno dei due truffatori mentre un secondo finge di essere stato testimone del danneggiamento. Per rendere più credibile il raggiro, i truffatori lanciano anche un piccolo sasso o una biglia contro l’autovettura della vittima per dare a quest’ultima la sensazione di aver urtato qualcosa.

Poco dopo, un’auto, in genere non troppo nuova, si avvicina a quella della vittima ed il conducente reclama la rottura dello specchietto. Dopo la constatazione del danno e rappresentato la necessità di procedere con urgenza con qualche banale scusa, i malviventi chiedono all’ignaro conducente un risarcimento immediato, generalmente in contanti e di modesto valore (circa cinquanta euro), per risolvere con poco e senza inutili problemi assicurativi.

Nel caso di Bordighera, l’aver segnalato per tempo la presenza di persone sospette ha permesso la celere individuazione dei truffatori, la loro denuncia e la conseguente interruzione dell’illecita attività.