Presentato a Santa Margherita Ligure il nuovo libro di 'favoline' della sanremese Luisa Franza

"In chiaro anticipo rispetto alla disputa il prossimo anno a Barcellona della 37a edizione della Coppa America, ma in suo altrettanto evidente emulazione, la ormai famosa e simpatica 'Banda della baio blu' ha ricevuto la sfida velica dall’altro capo del mondo da una meno simpatica banda per la conquista della Coppa delle cento conchiglie, trofeo dalla chiara somiglianza con la più titolata Coppa delle Cento Ghinee. Ma al contrario di quanto sempre successo nelle 36 precedenti edizioni della Coppa America, talvolta non grazie a meriti sportivi ma per via di carte bollate, qui alla fine della sfida non ci saranno vincitori e vinti, ma … non vi dico certo come va a finire".

Così è impostato il nuovo libro di 'favoline' frutto della fantasia della sanremese Luisa Franza, un passato da istruttore e dirigente federale, e della matita e pennelli di Domitilla Muller, un passato da grande velista. Questo nuovo libro, terzo della serie, è stato presentato sabato scorso 8 luglio a Santa Margherita Ligure da Marco Cimarosti, un presente di velista vecchio e UdR prossimo alla pensione, con la collaborazione di Mediatori Group, per essere donato agli allievi delle scuole vela e con scopo di beneficenza a favore dell’associazione per la guardia medica pediatrica di Rapallo. Molti i presenti, volti conosciuti della vela, con interventi anche a favore dell’ecologia e la salvaguardia del nostro mare. Un libro per tutti i giovani velisti, ma dedicato a “tutti coloro grandi e piccini che non sono mai stati in barca a vela”.

Ancora una volta i protagonisti del libro sono noti personaggi del nostro mondo velico, trasformati con straordinaria somiglianza in animaletti di ogni tipo, anche per natura nemici tra loro, ma uniti da amicizia e passione per il mare e la vela, a dimostrare che il nostro amato sport è adatto a tutti. Un modo anche per diventare protagonisti dei nostri sogni e trasmetterli a altri.