Il direttivo di ‘Sanremo al Centro’ ha espresso le più sentite condoglianze per la tragica scomparsa di Antonio Gullo, il dipendente di Amaie Energia morto ieri a seguito dell’incidente in via Martiri:

“Siamo vicini alla Famiglia in questo triste momento” ha detto Gianluigi Borriello, presidente dell’associazione civica.