Lascia lavoro al supermercato per riaprire Ostello nell'entroterra, la storia di Katiuscia

La chiusura e poi l'affidamento

L'Ostello è la classica casa dell'entroterra, sviluppata in altezza: 3 piani, 20 posti letto, bagni separati e anche un mini appartamento privo di barriere architettoniche. La struttura era chiusa da quasi due anni. La crisi economica e le restrizioni legate al covid avevano portato all'interruzione del rapporti tra la proprietà, il Comune di Montalto Carpasio e la precedente gestione. La gara e l'affidamento si sono concretizzate in primavera. In poche settimane, Katiuscia ha fatto diversi lavori per riuscire a dare la sua impronta e aprire il prima possibile, in tempo per la stagione estiva. Un servizio atteso, se si considerano anche le numerose prenotazioni già arrivate per le prossime settimane.