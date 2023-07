Sanremo, 38 anni di servizio: la polizia penitenziaria festeggia il sovrintendente Galluzzo (Foto)

38 anni di servizio effettivo nel corpo di polizia penitenziaria per il sovrintendente Galluzzo. Ieri i festeggiamenti da parte dei colleghi per il raggiungimento di un traguardo così importante, per il quale viene conferito dal capo del dipartimento un formale “encomio”.

Il sottufficiale Galluzzo, volto storico del sindacalismo autonomo di categoria nella nostra regione, arruolato militare ad appena 18 anni nel corpo degli Agenti di Custodia, dopo diverse esperienze nelle carceri della Campania nei difficili anni delle guerre di Camorra, dal 1988 svolge servizio a Sanremo, prima nel Carcere di Santa Tecla e dal 1996 alla Casa Circondariale di Valle Armea, diventando il punto di riferimento, sia a livello professionale che umano, per tanti giovani poliziotti che hanno iniziato qui la loro carriera lavorativa.

Nella stessa serata, organizzata dall’organizzazione sindacale USPP, si sono tenuti anche i festeggiamenti per la fresca promozione dell’ispettore capo Caso, al quale vanno i migliori auguri.