Guardia Costiera, è pronto il nuovo regolamento di sicurezza del porto di Bordighera (Foto)

E' stato approvato il nuovo regolamento di sicurezza del porto di Bordighera, che entrerà in vigore dalle 8 del 17 luglio. Le disposizioni presenti al suo interno si applicano alle opere portuali, specchi acquei e posti barca.

Le norme dovranno essere osservate da tutte le navi e i galleggianti che, per qualsiasi scopo, navigano, sostano ed effettuano operazioni commerciali nell'area di ancoraggio, nella rada e all'interno del porto. Il regolamento contiene divieti, obblighi del gestore, alaggio e varo delle unità, inoltre parla di circolazione stradale in ambito portuale; delle norme per l'esecuzione dei lavori con e senza l'uso di fonti termiche a bordo delle unità navali e a terra nel porto; dei depositi costieri e della disciplina per la sicurezza del rifornimento ad unità navali; della disciplina e misure antincendio in ambito portuale; del piano antinquinamento portuale; del piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e dell'abbandono di rifiuti, inquinamento ambientale e affondamento di unità navali.

Con l’entrata in vigore del nuovo provvedimento è abrogata automaticamente l’ordinanza n. 32 emanata il 25 maggio del 2009. Il nuovo regolamento è reperibile nella sezione Ordinanze della pagina istituzionale dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Sanremo.