Bordighera: assegnati al Comune quasi 200mila euro per nuovi sistemi di videosorveglianza

Sono stati assegnati, al Comune di Bordighera, 196.000 euro per il rafforzamento della sicurezza urbana attraverso la realizzazione di nuovi sistemi di videosorveglianza.

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il 5 luglio scorso la graduatoria degli enti ammessi allo stanziamento. I progetti, come disposto dal bando, dovranno essere cofinanziati ed è quindi previsto che il Comune partecipi alla spesa con una quota aggiuntiva di 70.000 euro.

“Una bella notizia - commenta il Sindaco Vittorio Ingenito - che va nella direzione del nostro programma di governo in continuità con quanto già realizzato nei cinque anni precedenti; avevamo infatti deciso di investire, nei nostri primi 100 giorni, 100.000 euro per l’acquisto di nuove telecamere e l’esito positivo di questo bando consentirà di potenziare il progetto con una diffusione ancora più capillare della videosorveglianza a partire da via Pasteur, via Diaz, via Cagliari e tutta la zona ovest della città al confine con Vallecrosia”.

“Continueremo a lavorare per innalzare il livello di sicurezza – termina il primo cittadino - sia in chiave preventiva sia per identificare i responsabili in caso di episodi di illegalità o inciviltà; tutto questo sempre in costante sinergia con le forze dell’ordine. Il nostro ringraziamento al Comando di Polizia Locale che ha predisposto tutta la documentazione necessaria per ottenere questo eccellente risultato”.