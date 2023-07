Imperia: anche Sinistra Italiana e Verdi al presidio organizzato dalla Cgil sotto l'ospedale

Sinistra Italiana ed il movimento dei Verdi sotto le insegne dell'Alleanza Verdi Sinistra sono in queste settimane impegnate nella campagna di raccolta firme sulla sanità Ligure ‘Fin troppo pazienti’ che porterà in consiglio regionale otto proposte di intervento per affrontare le gravi carenze del servizio sanitario regionale.

“Il diritto alla salute e la difesa del sistema sanitario pubblico e universale – sottolineano - vengono messe in discussione dalle politiche dei tagli di bilancio e dalle privatizzazioni del governo nazionale e regionale di centrodestra. La mobilitazione a difesa di tali diritti organizzata dalla CGIL è quindi assolutamente condivisibile e per queste ragioni lunedì 10 luglio saremo presenti al presidio presso l’Ospedale di Imperia a sostenere l'iniziativa pubblica organizzata dal sindacato”.