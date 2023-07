Sanremo: questione sanità, il centrodestra unito chiede consiglio comunale monotematico

A Sanremo il centrodestra unito ha chiesto un consiglio comunale monotematico sulla sanità. La richiesta arriva dai banchi dell'opposizione ed è stata sottoscritta da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Liguria Popolare, al termine di una riunione politica che ha visto le diverse forze concordare sulla necessità di approfondire alcuni aspetti legati al piano socio sanitario e non solo.

L'obiettivo è di portare nell'assise cittadina le tematiche che hanno tenuto banco in questi giorni. In particolare la questione del punto nascite a Sanremo ma anche la riapertura all’ospedale Borea degli altri reparti chiusi in questi anni. Sarà anche l'occasione per parlare di: prestazioni diagnostiche e assistenza sul territorio, il completamento del palasalute di via San Francesco, la realizzazione ambulatorio turistico, la realizzazione dell'ospedale unico provinciale di Taggia.