Santo Stefano al Mare: inquinamento rio Santa Caterina, a caccia dell'origine anche nei comuni vicini

Il primo cittadino ha specificato che sono in atto dei controlli tanto da parte di Santo Stefano al Mare, quanto dagli altri comuni vicini lungo il percorso del corso d'acqua: Riva Ligure, Pompeiana e Terzorio. "Goletta verde svolge un compito essenziale in aggiunta ai controlli disposti dal nostro Comune e compie una importante opera per gli aspetti di abusivismo o altro che possa avere effetti negativi sul mare. Nel caso specifico i prelievi sono stati effettuati alla foce del Santa Caterina, fuori dalla zona di balneazione" - sottolinea il primo cittadino.



"La zona di prelievo rimane circoscritta ed effettuati ulteriori controlli ed analisi a cura di ARPAL, non sono state evidenziate che possano provocare inquinamenti nelle zone balneabili, ed i controlli sono costanti e puntuali. - conclude Pallini - Vista la casualità, mai si era verificato qualcosa di simile, con i sindaci dei quattro paesi ognuno dato via a dei controlli sulle proprie zone di competenza. Gli stessi controlli sono stati richiesti a Rivieracqua per quanto di sua competenza. Si continuerà a vigilare sull’accaduto".