Sanremo: il Mercato dei Fiori sarà collegato alla ciclabile, via ai lavori entro fine anno

Il collegamento del Mercato dei Fiori con la pista ciclabile è pronto per passare dalla carta alla realtà. Nei giorni scorsi gli uffici di Palazzo Bellevue hanno affidato l’incarico per gli approfondimenti strutturali funzionali alla progettazione della bretella che consentirà di raggiungere il Mercato in bicicletta. L’intervento avrà un valore complessivo di poco meno di 200 mila euro e rientra nel maxi progetto per la trasformazione della struttura di Valle Armea in un vero e proprio campus tra aule e strutture sportive al coperto. Il collegamento con la ciclabile andrà nella direzione ‘green’ che il nuovo Mercato dei Fiori dovrà avere.

L’intento dell’amministrazione è quello si avere il progetto entro la fine dell’estate per poi procedere con l’affidamento dei lavori entro la fine dell’anno.

“Continua l’allungamento delle ciclabili che sul nostro territorio si stanno espandendo verso Levante ma anche a Ponente - commenta Massimo Donzella, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sanremo - come scelta per la valorizzazione dell’entroterra andiamo s studiare anche delle formule ‘a pettine’ per raggiungere altri luoghi. Valle Armea è un passaggio importante perché collega la scuola del Mercato dei Fiori, l’altro nostro palazzetto”.

Il raccordo della pista ciclabile partirà dalla rotonda sull’Aurelia all’altezza di Bussana per poi innestarsi in direzione del Mercato passando sopra il torrente Armea. Un tratto, quindi, sarà a sbalzo sul fiume per poi proseguire in direzione del campus.