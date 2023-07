Bordighera: torna anche quest'anno ai giardini Lowe l'appuntamento con 'Cinema in giardino'

Scatta lunedì prossimo, ai Giardini Lowe di Bordighera, la rassegna ‘Cinema in Giardino’, 5 serate ad ingresso libero per vivere la magia del grande schermo sotto gli ulivi dello spazio verde di via Vittorio Veneto.

L’appuntamento è per tutti i lunedì di luglio alle 21.20, con film scelti per andare incontro a gusti e preferenze diversi fino al gran finale dedicato in particolare ai bambini, ma non solo.

“Il successo della scorsa estate - ha commentato l’Assessore Melina Rodà - ci ha convinto a riproporre il cinema all’aperto. Un bel modo per trascorrere cinque dopocena speciali, per scoprire o rivedere le pellicole in compagnia, in uno dei giardini più amati di Bordighera. Vi aspettiamo”.

Questo il programma di “Cinema in Giardino”:

• Lunedì 3 luglio, ore 21.20 – “Non così vicino”

• Lunedì 10 luglio, ore 21.20 – “Il silenzio grande”

• Lunedì 17 luglio, ore 21.20 – “Le Mans ’66 – La grande sfida”

• Lunedì 24 luglio, ore 21.20 – “Don’t worry darling”

• Lunedì 31 luglio, ore 21.20 – “Coco”

In tutte le serate di “Cinema in Giardino” sarà aperto il punto ristoro.