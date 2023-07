Ventimiglia: isola ecologica invasa da scarti di ranuncolo, la segnalazione di una lettrice (Foto)

Una nostra lettrice di Ventimiglia, C.B., ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado relativa all’isola ecologica di Porta Canarda in via alle:

“Come si può evincere dalle foto, da circa 4 giorni l'isola ecologica é sommersa da centinaia, se non addirittura migliaia, di contenitori simili a sacchi plastica utilizzati da aziende (molto probabilmente locali) per la coltivazione del ranuncolo. A parte lo scempio ecologico (trattasi di rifiuti relativi ad attività lavorative quindi assimilabili ai rifiuti industriali) e come tali vanno smaltiti attraverso gli appositi canali e non abbandonati nelle isole ecologiche. Visto che sono li da almeno 4 giorni, mi chiedo cosa aspetta il comune ad intervenire per toglierli e soprattutto mandare i Vigili a fare una piccola indagine locale per trovare il colpevole?”