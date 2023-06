Imperia, online il modello per l’iscrizione al doposcuola e al pranzo assistito

È online (QUI) il modello per l’iscrizione al doposcuola e al pranzo assistito, consultabile sul sito del Comune di Imperia al seguente link. La novità, deliberata dalla Giunta guidata dal sindaco Claudio Scajola, riguarda l’allungamento di 30 minuti dell’orario del doposcuola breve e del doposcuola ordinario, che terminerà alle 16.30 anziché alle 16.

L’assessore alla Comunità Solidale, Laura Gandolfo, commenta così la scelta: “Sempre nell’ottica di dare un aiuto alle madri lavoratrici e, in generale, alle famiglie, con il Sindaco abbiamo pensato che l’allungamento di mezz’ora dell’orario del doposcuola potesse rappresentare un apprezzato miglioramento della gestione famigliare. Il servizio a domanda individuale del pranzo assistito, doposcuola breve e doposcuola ordinario per i bambini delle scuole primarie - conclude l’assessore Gandolfo - sarà attivato naturalmente anche per i bambini con disabilità attraverso progetti dedicati in modo puntuale e rispettosi delle esigenze individuali dei nostri piccoli utenti".