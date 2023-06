Sanremo: la demolizione del solettone sfratta i gonfiabili da piazza Colombo

Cambia il volto di piazza Colombo e, con lei, cambia anche l’offerta di intrattenimento per i bambini durante l’estate. Il cantiere per la demolizione del solettone iniziato il 22 maggio ha una previsione di durata di circa due mesi e, quindi, non sarà possibile sistemare in piazza i gonfiabili che da qualche anno arricchivano l’offerta di intrattenimento per le famiglie a Sanremo.

La giunta, quindi, ha individuato una nuova area per la loro sistemazione. Andranno a Pian di Nave, vicino alla ruota panoramica che, tra l’altro, sarà prorogata anche per luglio e agosto. Gli uffici comunali hanno ritenuto che la zona abbia i requisiti necessari per ospitare sia la ruota che i gonfiabili.

Nella determinazione di giunta, inoltre, è stato dato l’ok anche per l’area di Pian di Poma tra i campi sportivi e il pump track per l’attività di spettacoli acrobatici di auto e moto.