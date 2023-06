A Triora è arrivato il gatto gigante: il perdono per tutti i felini perseguitati dalla caccia alle streghe

"Amo tanto, tantissimo - confida Elena Rede, scultrice di risonanza internazionale - gli animali di ogni genere e per me è stato un onore accogliere quest'idea che è un riscatto dovuto a queste creature che per noi esseri umani rappresentano i nostri migliori amici, compagni fedeli di vita, creature preziose che ci amano incondizionatamente. Preparai bozzetti e infine un piccolo modello in plastilina e a settembre 2019 iniziai a preparare, con approvazione unanime del team, il Gattone, come lo chiamo io".



A quattro anni dalla sua ideazione il progetto va in porto dopo essere stato frenato dal Covid. Per realizzare la scultura sono stati utilizzati 300 chilogrammi di ferro, circa quattro quintali di terra, centinaia di saldature per l'armatura. Ecco così il Gattone alto quasi 3 metri. Ora l'inaugurazione. Partner dell'evento, la prestigiosa associazione culturale lombarda Le Sempiterne presieduta dalla giornalista Simona Fontana, Smart Art e Fi.Or.Art Gallery.