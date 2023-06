Gli Chevaliers de Provence nel Canavese per la 'Tornata di Primavera' (foto)

Trasferta piemontese per gli Chevaliers de Provence della provincia di Imperia, lo scorso 4 giugno per festeggiare la 'Tornata di Primavera' della Credenza Vinicola di Caluso e del Canavese nel meraviglioso Castello Benso di Mercenasco. Gli Chevaliers de Provence, gemellati da due anni proprio con la Confraternita Credenza Vinicola di Caluso, hanno partecipato in venti all'evento. Il Gran Maitre Giorgio Cravaschino e parte del Gran Conseille hanno portato in dono i vini della Provenza, il vermentino ligure e i famosi baci di Sanremo. Infine, alla presenza di numerose autorità civili e religiose hanno concluso la cerimonia con un classico pranzo 'innaffiato' dal famoso Erbaluce di Caluso ormai famoso in tutto il mondo.