Imperia: all'Arci 'Antica Compagnie Portuale di Oneglia' la raccolta firme della campagna 'Riprendiamoci il Comune'

Anche Rifondazione Comunista, in provincia di Imperia, sostiene la raccolta delle firme per le due proposte di legge di iniziativa popolare insieme al Comitato promotore della Campagna “Riprendiamoci il Comune”.

Domani sera dalle 20, allo storico circolo Arci 'Antica Compagnie Portuale di Oneglia' (noto come i 'Camalli') raccoglierà firme e, quindi, è previsto un momento di convivialità con un’apericena curata dal circolo (15 euro, prenotarsi al numero +39 328 611 4125). Sarà presente Mauro Giampaoli, di Attac, referente della Campagna per il Ponente Ligure.

"Non è una semplice raccolta firme su internet - evidenzia Rif.Com. - un sondaggio da far valere nell’opinione pubblica per far leva sulla Politica affinché assolva al suo compito di scegliere a favore dei cittadini. Si tratta di sottoscrivere (documento di riconoscimento alla mano) una 'nostra' proposta di legge, cioè di iniziativa popolare che se approvata dal parlamento libererà finalmente i Comuni, specie i piccoli, dai lacci dello scellerato Patto di Stabilità (quello che, ad esempio, impedisce ai Comuni di spendere più dell’anno precedente pur avendo disponibilità in bilancio per farlo, e vincola ogni scelta politica, e non solo tecnica, alla preventiva disponibilità finanziaria: cioè di fatto cancella il diritto costituzionale di indirizzare l’ economia a beneficio dei cittadini), ed un’altra 'nostra' proposta di legge che consentirà ai Comuni di accedere alle risorse del risparmio postale (280 miliardi di €) come finanziamento a tasso agevolato".