L’Associazione pensionati di Coldiretti ha un nuovo presidente regionale: eletta la cuoca contadina Gabriella Caratti

Dopo l’elezione alla guida dei Senior savonesi dello scorso maggio, la cuoca contadina Gabriella Caratti è stata indicata con voto unanime dai soci della Coldiretti come Presidente regionale dell’associazione Pensionati.

Classe 1960, Gabriella Caratti, è titolare dell’Agricamping “Lo Zafferano” di Albenga, in provincia di Savona, nonché una delle prime cuoche contadine della Liguria. Con passione e inventiva, da sempre si fa promotrice di una trasposizione dei piatti della tradizione locale ai giorni nostri, attraverso abbinamenti del tutto innovativi di ingredienti in grado di custodire il profumo e il sapore della nostra terra e del nostro mare.

La cuoca contadina albenganese succede alla coltivatrice diretta della Val Fontanabuona (nell’entroterra genovese) Angela Romaggi, a cui va l’accorato ringraziamento di tutta la struttura per l’ottimo lavoro svolto insieme nell’ultimo quinquennio.

“È un onore e un piacere per me ricoprire questa importante carica – afferma la neo- eletta Presidente regionale Federpensionati, Gabriella Caratti – e sono davvero contenta di essere stata scelta a rappresentare i pensionati autonomi della nostra regione, paladini del cosiddetto “invecchiamento attivo” proprio perché abbiamo ancora molto da offrire al nostro territorio e alle nuove generazioni. Abbiamo senza dubbio una grande responsabilità, ma sono sicura che, attraverso gli incontri che faremo a livello provinciale e regionale e le iniziative in programma, riusciremo a portare avanti le nostre idee e a far sentire la voce di tutti gli associati”.

Accanto a lei, in qualità di Presidenti provinciali dell’Associazione, la neo-Presidente regionale dei Senior potrà contare sull’esperienza di tre pilastri storici dell’Associazione ligure, confermati all’ultima tornata di rinnovi tra aprile e maggio: il florovivaista bordigotto Fernando Sasso (Presidente dei Senior di Imperia e Vice presidente regionale Federpensionati), la coltivatrice diretta Maria Adriana Podestà (Presidente dei Senior di Genova e Vice presidente regionale Federpensionati), e il mitilicoltore Angelo Majoli (Presidente dei Senior di La Spezia), già Presidente onorario dei mitilicoltori spezzini.

“I Senior Coldiretti – commentano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale – sono una squadra sempre pronta a mettersi in gioco per trasmettere conoscenza, capacità e passione alle nuove generazioni, oltre che per rappresentare, tutelare e difendere non soltanto i pensionati della nostra associazione, ma anche tutte le categorie di lavoratori che gravitano nel mondo agricolo e rurale. La nuova agricoltura, che concilia innovazione e tradizione, non può fare a meno del patrimonio di esperienza degli anziani all’interno delle aziende. I Senior della Coldiretti ricoprono un ruolo fondamentale, arricchito da un bagaglio che arriva dal passato e guarda al futuro. Anche in virtù di ciò, facciamo le nostre più sentite congratulazioni alla neo-eletta Gabriella Caratti per l’importante carica che andrà a ricoprire nei prossimi cinque anni e per l’impegno che, senza dubbio, metterà nel contribuire a portare avanti tutto il patrimonio di conoscenze dei nostri pensionati”.